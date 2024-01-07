Признаюсь честно, о Насте Ивлеевой я узнал только после того как разразился скандал с «голой вечеринкой».
Параллельный мир Насти Ивлеевой
Комментарии
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Астон Мартин
А разве она организатор вечеринке в мутаборе , тут и мтс и некая АФК фигурируют ???🤔
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9 час.
Юрий Оводенко
Соглашусь, общество отрыгнуло, а власть поддержала! Мы очищаемся... Дай Бог, когда-нибудь очистимся!
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1 час.
ЕВГЕНИЙ ПРЕДУЩЕНКО
До этой вечеринки я думал,что Ивлеева это певица Глюкоза!?
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1 час.
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