В Воронежской области поиски пропавшего мужчины завершились трагедией. Александра Николаевича, который ушёл в лес 17 октября и не вернулся, нашли погибшим.
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