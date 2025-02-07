Ветераны органов внутренних дел Омской области доставили в ЛНР гуманитарную помощь бойцам СВО

Руководители омской общественной организации «Историко-патриотический клуб «225-й автотранспортный батальон» полковник милиции в отставке Александр Коляда и капитан милиции в отставке Сергей Сухарь прибыли в Луганскую Народную Республику и передали гуманитарную помощь командованию батальона «Барс-6», в котором служат, в том числе, жители Омской области.