Дубинский: Зеленский хочет от Трампа мирного плана по замыслу демократов

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об ожидании от избранного президента США Дональда Трампа мирных инициативы по Украине были предложены Киеву госсекретарем США Энтони Блинкеном и действующей администрацией президента Джо Байдена.
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