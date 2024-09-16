Мьянма Казанда узачак БРИКС саммитында катнашырга тели

Мьянма Хөкүмәте Казанда узачак БРИКС саммитында катнашырга тели, тик әлегә чакыру алмаганнар. Мьянма Республика Берлеге мәгълүматлаштыру министры Маун Маун Он БРИКС Медиасаммиты кысаларында шулай дип белдерде.
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