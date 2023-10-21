Громкое дело банды подростков-мигрантов в Петербурге: все бесчинства «азербайджанской мафии»

В Петербурге задержали банду юных отморозков, которая держала в страхе многих своих сверстников. Они устраивали рейды по улицам и торговым центрам, избивали прохожих, а видео выкладывали в закрытый Telegram-канал, чтобы радовать своих подписчиков и получать лайки.