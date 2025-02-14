Эксперт назвала важные и полезные экологические привычки

Каждый человек может внести свой вклад в то, чтобы замедлить глобальное потепление и помочь природе. Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова рассказала «Известиям» 14 февраля, какие правила для этого необходимо соблюдать.
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