Эксперт назвала важные и полезные экологические привычки

Каждый человек может внести свой вклад в то, чтобы замедлить глобальное потепление и помочь природе. Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова рассказала «Известиям» 14 февраля, какие правила для этого необходимо соблюдать.