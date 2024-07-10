Госдума одобрила законы о борьбе с наркотиками, предусматривающие штрафы до 600 тысяч рублей

Государственная Дума приняла ряд законопроектов, направленных на борьбу с пропагандой наркотиков. Один из них - поправка, предусматривающая штрафы в размере до 600 тысяч рублей за распространение информации о наркотиках без соблюдения требований к маркировке.
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