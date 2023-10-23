В Аргентине во второй тур президентских выборов вышли Серхио Масса и Хавьер Милей

Первый кандидат — сторонник вступления Аргентины в БРИКС, а второй — противник. У кандидата от правящей партии Серхио Масса в первом туре более 36%, у крайне правого политика Хавьера Милея — чуть более 30%Сторонник и противник вступления Аргентины в БРИКС вышли во второй тур президентских выборов.