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Условия труда на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 качественно улучшились

Условия труда на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 качественно улучшились

Сотрудники филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» рассказали, что в этом году на предприятии качественно улучшились условия труда и была проиндексирована зарплата в соответствии с соглашением, достигнутым между руководством компании и профсоюзом.

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