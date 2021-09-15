Условия труда на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 качественно улучшились

Сотрудники филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» рассказали, что в этом году на предприятии качественно улучшились условия труда и была проиндексирована зарплата в соответствии с соглашением, достигнутым между руководством компании и профсоюзом.