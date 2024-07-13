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В Холмогорском округе стартует семейный рыболовный фестиваль

Он проходит на берегу Северной Двины, на территории охотничьих угодий «Остров Большой Койдокурский» и посвящён Дню рыбакаОн проходит на берегу Северной Двины, на территории охотничьих угодий «Остров Большой Койдокурский» и посвящён Дню рыбакаОрганизаторами выступают Архангельское региональное отделение Военно-охотничьего общества и Архангельская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Поморье».

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