В Холмогорском округе стартует семейный рыболовный фестиваль

Он проходит на берегу Северной Двины, на территории охотничьих угодий «Остров Большой Койдокурский» и посвящён Дню рыбакаОн проходит на берегу Северной Двины, на территории охотничьих угодий «Остров Большой Койдокурский» и посвящён Дню рыбакаОрганизаторами выступают Архангельское региональное отделение Военно-охотничьего общества и Архангельская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Поморье».