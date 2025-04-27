Депутаты Госдумы готовят законопроект, запрещающий расчёты наличными при покупке квартир и домов. По данным источников, документ планируют внести…Сообщение Чемоданы под запретом: Когда россиянам придётся забыть о наличных при покупке жилья появились сначала на Ежедневные новости.