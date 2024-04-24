Подзаряжаемые гибриды Audi Q7 и Q8: мощнее и дальнобойнее

Подзаряжаемые гибриды Audi Q7 и Q8: мощнее и дальнобойнееКроссовер Audi Q7 недавно был обновлен во второй раз, и теперь модернизация добралась до его подзаряжаемых гибридных версий, а также до родственной модели Audi Q8 с бензоэлектрической силовой установкой.
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