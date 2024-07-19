Правительство Владимирской области приватизирует «Владимиртеплогаз»

Правительство Владимирской области задумалось о приватизации 3/4 акций компании «Владимиртеплогаз». Так, теперь 75% акций компании «Владимиртеплогаз», которая на данный момент полностью принадлежит региону, планируют приватизировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)