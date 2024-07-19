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Владимирские новости

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Правительство Владимирской области приватизирует «Владимиртеплогаз»

Правительство Владимирской области приватизирует «Владимиртеплогаз»

Правительство Владимирской области задумалось о приватизации 3/4 акций компании «Владимиртеплогаз». Так, теперь 75% акций компании «Владимиртеплогаз», которая на данный момент полностью принадлежит региону, планируют приватизировать.

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