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Орбан встретился с Трампом и Маском в резиденции Мар-а-Лаго в США

Орбан встретился с Трампом и Маском в резиденции Мар-а-Лаго в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Х сообщил, что он встретился с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, его будущим советником по национальной безопасности Майком Уолцем и предпринимателем Илоном Маском в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

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