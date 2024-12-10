Орбан встретился с Трампом и Маском в резиденции Мар-а-Лаго в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Х сообщил, что он встретился с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, его будущим советником по национальной безопасности Майком Уолцем и предпринимателем Илоном Маском в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.