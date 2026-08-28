Липецк 29 августа отключат воду в нескольких районах

Отключение продлится до завершения работ, после чего возможно временное помутнение воды. Организован подвоз воды по заявкам жителей.
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