В России подорожали искусственные елки

За прошедший год искусственные елки за год в России подорожали почти на 15 процентов. Об этом со ссылкой на исследование сервиса электронных платежей ЮMoney и аналитического ресурса «Чек индекс» сообщает ТАСС.
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