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Мошенница! Друг Мэттью Перри отреагировал на слова бывшей невесты актера

Мошенница! Друг Мэттью Перри отреагировал на слова бывшей невесты актера

Слова приятеля покойного Перри заинтриговали фанатов. Подруга Мэттью Перри назвала его невесту "мошенницей" LEGION-MEDIAКогда Молли Гурвиц, бывшая невеста Мэттью Перри, сделал свое заявление после внезапной кончины актера, оно многим показались не вполне уместным в такой трагической ситуации.

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