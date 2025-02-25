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Царьград

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Террористическая угроза: карнавалы Германии и Нидерландов под ударом

Террористическая угроза: карнавалы Германии и Нидерландов под ударом

В Германии и Нидерландах террористы угрожают атаками на карнавалы в Кёльне и Нюрнберге. Полиция и органы безопасности готовы к угрозе.

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