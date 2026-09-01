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Сезон клещей не закончился. За неделю на Алтае от укусов пострадали 12 человек

Сезон клещей не закончился. За неделю на Алтае от укусов пострадали 12 человек

Самой распространенной инфекцией остается клещевой сыпной тиф В Республике Алтай с начала эпидемиологического сезона клещевые инфекции выявили у 157 человек.

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