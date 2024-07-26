Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Депутат Пётр Толстой категорично высказался о будущем диаспор! Что означает их возможная ликвидация?

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Что сказать-то хотел, Дима?
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12 час.
Андрей
О каких автономиях речь?
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2 час.

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