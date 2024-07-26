Депутат Пётр Толстой категорично высказался о будущем диаспор! Что означает их возможная ликвидация?

Последнее время (не без участия некоторых представителей силовых структур) особенно модно склонять в разных падежах Госдуму и её депутатское наполнение в контексте вопросов связанных с так называемыми "иностранными специалистами".
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