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Смена статуса не помогла МФО остановить падение выдачи займов

Во II квартале текущего года в МФО сократились выдачи займов населению на 4%, до 426 млрд рублей. Одним из факторов стала идентификация онлайн-заемщиков по биометрии, следует из данных Банка России.

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