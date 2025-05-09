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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс избежал серьезной травмы

В середине второй четверти 2-го матча серии против «Уорриорс» Эдвардс подвернул голеностоп и был вынужден покинуть площадку.

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