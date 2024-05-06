Пушков назвал главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином

Global Look Press/Xie Huanchi/XinHua Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином предпримет попытку встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" – России, США и КНР.
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