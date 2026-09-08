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Крымская газета

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Детский сад, спортзал и набережная: какие объекты появились в Керчи и Ленинском районе

Детский сад, спортзал и набережная: какие объекты появились в Керчи и Ленинском районе

Во время рабочей поездки в Ленинский район и Керчь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил социальные объекты, предприятия и обновлённые общественные территории.

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