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Газета.ру

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Предприниматель Румянцев: нейросеть может вырастить помидор под определенный размер

Предприниматель Румянцев: нейросеть может вырастить помидор под определенный размер

крупных производителей требования к овощам довольно конкретные — нужен определенный размер, срок хранения, плотность, внешний вид, поэтому на эти характеристики можно влиять условиями выращивания с нейросетью.

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