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Чемодан с 200 "человеческими эмбрионами" пытались ввезти в Россию

Чемодан с 200 "человеческими эмбрионами" пытались ввезти в Россию

t.me/customs_rf В Ленинградской области таможенники обнаружили подозрительную партию "человеческих эмбрионов" у женщины, которая пыталась провезти модели через пункт пропуска Ивангород, о чем сообщает ФТС России 19 февраля в Telegram-канале.

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