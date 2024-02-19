Чемодан с 200 "человеческими эмбрионами" пытались ввезти в Россию

t.me/customs_rf В Ленинградской области таможенники обнаружили подозрительную партию "человеческих эмбрионов" у женщины, которая пыталась провезти модели через пункт пропуска Ивангород, о чем сообщает ФТС России 19 февраля в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии