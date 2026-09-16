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ТАСС

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В Волгоградской области обезвредили две бомбы времен Великой Отечественной войны

В Волгоградской области обезвредили две бомбы времен Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Саперы Донского спасательного центра МЧС России обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области.

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