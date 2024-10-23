Курск дружно стал в «пробке»

Сегодня утро для кого-то началось с нервов, в областном центре на дорогах образовались пробки. Очевидцы рассказали, что наблюдаются задержки в движении автомобилей на Запольной, Бойцов 9-ой Дивизии, Сумской, Дзержинского, Малых, Красном Октябре.