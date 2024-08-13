ТАК МЕД, 10 лет в РОССИИ или TCCC – это вообще не про турникеты

«Тактическая медицина» в России началась с нуля, как коммерческое явление, и развивается во многом благодаря коммерческим и волонтерским инициативам.
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