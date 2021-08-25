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Забавный ролик с котиком, играющим в прятки, умилил пользователей

Забавный ролик с котиком, играющим в прятки, умилил пользователей

Калейдоскоп Собирая сумку куда-либо, проверь не забыл ли ты кота! Молодой человек из Канады поделился милым домашним видео с участием своего котенка.

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