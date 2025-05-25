За первые 4 месяца 2025 г. объём прямых иностранных инвестиций в Китай упал на 10,9%

Министерство торговли Китая проинформировало, что за первые 4 месяца этого года объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в китайскую экономику упал на 10,9% относительно аналогичного периода 2024 года, а именно до 320,8 млрд юаней или в пересчёте по курсу обмена $44,7 млрд.