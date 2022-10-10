1 млрд рублей не предел: Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок в деревне Грязь

Кто на постсоветском пространстве не слышал о роскошном замке в подмосковной деревне Грязь, который Максим Галкин построил для Аллы Пугачевой? Обширное имение с элитной недвижимостью шоумен и поп-звезда решили продать, перебравшись в Израиль.