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1 млрд рублей не предел: Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок в деревне Грязь

1 млрд рублей не предел: Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок в деревне Грязь

Кто на постсоветском пространстве не слышал о роскошном замке в подмосковной деревне Грязь, который Максим Галкин построил для Аллы Пугачевой? Обширное имение с элитной недвижимостью шоумен и поп-звезда решили продать, перебравшись в Израиль.

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