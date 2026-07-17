«Море чище, чем на Сейшелах»: в России найден рай, о котором молчат все турагенты

Пока большинство туристов выбирают раскрученные курорты Черного моря или отправляются за границу, в Приморском крае есть место, которое многие путешественники называют настоящей жемчужиной Дальнего Востока.
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