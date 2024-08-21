Депутат Васильев раскрыл, может ли Россия не пускать семьи мигрантов в страну

МОСКВА, 21 августа, ФедералПресс. Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Васильев, комментируя законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну.
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