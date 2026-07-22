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ФедералПресс

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На Западе понимают тупик, в котором оказался Киев: почему атаки на РФ не повлияют на ситуацию

На Западе понимают тупик, в котором оказался Киев: почему атаки на РФ не повлияют на ситуацию

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Несмотря на продолжающиеся атаки беспилотников по территории России, западные страны все более трезво оценивают положение Киева и не рассчитывают, что подобная тактика способна изменить стратегическую ситуацию.

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