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Последний гол великого Иванова за СССР — каким он был: легендарный капитан поставил красивую точку

Последний гол великого Иванова за СССР — каким он был: легендарный капитан поставил красивую точку

Шикарный удар!Валентин Иванов — один из величайших футболистов в истории сборной СССР. Олимпийский чемпион 1956 года, победитель первого в истории чемпионата Европы, серебряный призер Евро-1964.

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