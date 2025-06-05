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Закажем столик: новые рестораны Москвы — весна-лето 2025

Закажем столик: новые рестораны Москвы — весна-лето 2025

Этой весной в Москве появилась первая городская винодельня, возродился Brasserie Мост, открылся новый испанский ресторан с провокационным названием от Alba Group, а также кондитерская тиктокера Дины Саевой.

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