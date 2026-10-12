Автоэксперты дали советы по выбору зимних шин для автомобилей. Об этом сообщил сайт KP.RU . Сменить резину лучше на две недели раньше первых заморозков, чтобы не столкнуться с гололедом, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.