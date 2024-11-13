Никаких «красных линий»: Microsoft продолжит выпускать эксклюзивы Xbox на PS5 и Switch ...

Никаких «красных линий»: Microsoft продолжит выпускать эксклюзивы Xbox на PS5 и SwitchГлава Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в разговоре с журналистами издания Bloomberg в очередной раз повторил, что впредь не исключает возможность появления любого эксклюзива Xbox на консолях от Sony и Nintendo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)