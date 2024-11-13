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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Никаких «красных линий»: Microsoft продолжит выпускать эксклюзивы Xbox на PS5 и Switch ...

Никаких «красных линий»: Microsoft продолжит выпускать эксклюзивы Xbox на PS5 и Switch ...

Никаких «красных линий»: Microsoft продолжит выпускать эксклюзивы Xbox на PS5 и SwitchГлава Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в разговоре с журналистами издания Bloomberg в очередной раз повторил, что впредь не исключает возможность появления любого эксклюзива Xbox на консолях от Sony и Nintendo.

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