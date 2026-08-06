Крупнейшие российские айти-компании попросили Минцифры разрешить обрабатывать данные россиян для обучения искусственного интеллекта без их согласия в случае использования технологий повышения приватности.
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Крупнейшие российские айти-компании попросили Минцифры разрешить обрабатывать данные россиян для обучения искусственного интеллекта без их согласия в случае использования технологий повышения приватности.
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