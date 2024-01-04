Британский офицер допустил прямое столкновение армий России и НАТО на территории Украины

Полковник ВС Великобритании Бреттон-Гордон допустил войну НАТО с Россией.По мнению отставного полковника Бреттона-Гордона, НАТО попытается ввести войска на территорию Украины, если ВСУ окончательно развалят фронт.
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