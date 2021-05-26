В Минобороны Украины продолжают «пилить» деньги, вводя украинских граждан в заблуждение

На днях украинский журналист, позиционирующий себя военным экспертом, Юрий Бутусов, не выдержав всего того, что творится в Минобороны Украины, принял решение сложить полномочия советника министра обороны на общественных началах Андрея Тарана.
На днях украинский журналист, позиционирующий себя военным экспертом, Юрий Бутусов, не выдержав всего того, что творится в Минобороны Украины, принял решение сложить полномочия советника министра обороны на общественных началах Андрея Тарана.
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