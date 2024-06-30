МЧС предупредил жителей Санкт-Петербурга о сильном ливне в понедельник

Согласно прогнозу от Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербург сообщает о предстоящих сильных осадках, включая ливни и грозы, а также о возможности выпадения града и усиления ветра до 20 метров в секунду 1 июля.