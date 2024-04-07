«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд и идут на 3-м месте в Столичном дивизионе

Сегодня клуб с Лонг-Айленда справился с «Нэшвиллом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Патрика Руа набрала 85 очков в 77 играх и идет в зоне плей-офф, занимая 3-е место в Столичном дивизионе.
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