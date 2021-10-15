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Марина Юдашкина рассказала о состоянии онкобольного мужа, у которого сейчас рецидив

Марина Юдашкина рассказала о состоянии онкобольного мужа, у которого сейчас рецидив

14 октября известный модельер с мировым именем Валентин Юдашкин отпраздновал 58-й день рождения. К этому рубежу он подошёл в тяжёлой ситуации – мэтр уже 6 лет борется с раком.

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