НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В Воронежской области устроят рейд на пьяных водителей

В Воронежской области устроят рейд на пьяных водителей

Профилактическое мероприятие будет направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. В ходе рейда правоохранители будут останавливать все автомобили на заранее определенном участке для проверки водителей на наличие алкоголя в крови.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх