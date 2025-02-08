В Воронежской области устроят рейд на пьяных водителей

Профилактическое мероприятие будет направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. В ходе рейда правоохранители будут останавливать все автомобили на заранее определенном участке для проверки водителей на наличие алкоголя в крови.
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