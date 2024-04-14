СЦКК: ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Всего было выпущено 50 снарядов Военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 боеприпасов, сообщило в своем официальном Телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК.