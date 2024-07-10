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Царьград

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В Туве 46 детей госпитализировали после отравления в лагере «Чагытай»

В Туве 46 детей госпитализировали после отравления в лагере «Чагытай»

В Туве число попавших в больницу с отравлением после смены в лагере «Чагытай» выросло до 46.Министр здравоохранения республики Анатолий Югай в своем Telegram-канале сообщил о состоянии пострадавших детей.

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