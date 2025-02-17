Аналитики прогнозирует массовое возвращение в Россию иностранных компаний

Несмотря на то, что в 2022 году произошел массовый уход брендов из России, сегодня на рынке наблюдается нарастающий тренд на возвращение ушедших брендов, говорится в исследовании Kokoc Group, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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